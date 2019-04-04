關注歐陽娜娜、韓國瑜 日專家：中國展開思想檢查與收買工作

2019-04-04 16:23

〔即時新聞／綜合報導〕歐陽娜娜先前因老爸歐陽龍被貼上台獨標籤，大動作強調「我是中國人」，還聲稱「讓祖國為我們驕傲」；高雄市長韓國瑜近日訪中，則是簽下53億新台幣的農漁產採購MOU（備忘錄）。日本評論家對此表示，這代表中國目前展開的對台工作包括了「思想檢查」與「收買」，藉此一步步併吞台灣。

評論家石平太郎在《產經新聞》專欄「石平的China Watch」指出，歐陽娜娜如此迎合中國，主因在於她在當地拍攝了電視劇和舉辦音樂會等演出，一旦被舉報台獨，就會遭到中國官方與民間的抵制，所以她立刻聲明自己的祖國就是中國。

石平太郎說，中國這一招在歐陽娜娜之前就用過了，一些台灣藝人被舉報台獨後，往往會出面道歉並澄清自己支持一個中國。因此不難想見，往後要在中國發展的台灣人或企業家將會面臨這種思想檢查，讓「台灣是中國的一部分」之類的想法在台灣內部發酵。

而除了思想檢查之外，「收買」也成為中國對台工作的重要一環。石平太郎表示，高雄市長韓國瑜長訪問了中國香港、深圳和廈門等城市，受到中國政府和各地方高官熱烈歡迎，還簽下53億元的MOU，但中國的意圖在於藉此對台灌輸九二共識與反對台獨的想法。

石平太郎解釋，中國透過這種「爆買」台灣產品的手段，給了反對台獨的台灣人優惠和利益，不外乎就是希望讓其他台灣政客趨之若鶩，為了利益便帶領民眾抵制台獨。

石平太郎警告，習近平上任以來，利用「思想檢查」與「收買」等手段加速進行對台工作，而日本也不能隔岸觀火，因為一旦台灣真的被中國併吞，日本將陷入相當不利的狀況。

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