「濟州島屠殺事件」71週年 南韓軍警首度致歉

2019-04-04 13:05

〔即時新聞／綜合報導〕南韓知名觀光景點濟州島（Jeju）在1948年曾發生軍警長期以武力鎮壓平民百姓，使得3萬多人喪生，但這件事一直被歸類為民間叛變，直到該事件屆滿71週年，南韓軍警終於向罹難者及其家屬致歉。

綜合外媒報導，南韓總統文在寅（Moon Jae-in）於4月3日當天在臉書上發文表示，在「濟州屠殺事件」心情相當沉重，並承諾會了解事件真相、撫慰人民的傷口，對此南韓國防部及國家警察局局長也紛紛致歉。

《亞洲新聞台》報導，1948年4月3日南朝鮮共產黨工人黨在濟州島發動起義，雖很快被鎮壓，但而後的6年多來仍有超過1萬多人受軍警血腥鎮壓死亡，該事件眾所周知，但礙於在國內屬於高度敏感的問題，故從沒得到過正式道歉。

報導指出，南韓國防部罕見對受害家屬表示感到深深的遺憾，韓國國家警察局局長也說：「向無辜犧牲的人民道歉，並承諾這樣的悲劇永遠不會重演。」

據了解，文在寅在去年出席「濟州屠殺事件」70年紀念儀式，是史上第1位出席該活動的韓國總統。

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