美2航艦升級完成重返大海 林肯號可搭載F-35

2019-04-03 21:25

〔即時新聞／綜合報導〕美國2艘尼米茲級核動力航空母艦（Nimitz Class Aircraft Carrier）在經過漫長的維護與升級作業後，自上個月底起，陸續重返艦隊。

根據《Stars and Stripes》報導，艾森豪號（USS Dwight D. Eisenhower）與林肯號（USS Abraham Lincoln）在近日先後重返大海。

根據《UNSI news》本月2日的報導，自2012年開始林肯號進港整修，在經過長達7年的中期維護與升級作業後，林肯號成為尼米茲級中首艘可以搭載海軍F-35C Lightning II戰機的航空母艦。美國海軍並未確切說明該航艦的巡弋路線，只露透預計林肯號將環繞地球。本月1日林肯號告別維吉尼亞州的諾福克港（Norfolk, Virginia），未來而她的母港也從諾福克港，遷移至加州聖地牙哥。

艾森豪號在2017年8月進入諾福克海軍基地進行升級作業，直到上月28日才下水試航，比預期晚了一年。艾森豪號現已與杜魯門號（USS Harry S. Truman）會合，共同巡弋大西洋與地中海區域。

目前美國海軍共有10艘尼米茲級航艦以及1艘福特級航艦服役中。而目前也確定將再生產甘迺迪號（USS John F. Kennedy CVN-79）和企業號（PCU Enterprise CVN-80）2艘福特級航艦。

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