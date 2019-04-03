結束內戰有功經濟停滯招怨 阿爾及利亞總統下台

2019-04-03 05:04

〔中央社〕在阿爾及利亞民眾一個多月來反總統包特夫里卡的大規模示威後，軍事首長薩拉今天要求包特夫里卡立即下台，國營通訊社報導，包特夫里卡已提出辭呈。

包特夫里卡執政20年，靠結束災難性內戰崛起，卻因貪污和國家經濟停滯下台。

國營阿爾及利亞通訊社（APS）報導，參謀總長薩拉（Ahmed Gaed Salah）今天要求立即宣告82歲的包特夫里卡（Abdelaziz Bouteflika）不適合繼續擔任總統。

包特夫里卡自1999年當選總統以來一直在位，但2013年中風後很少公開露面。

薩拉表示，他站在民眾這邊，不應該再浪費時間。

根據憲法第102條，國會上院議長班沙勒（Abdelkader Bensalah）將擔任看守總統90天，直到舉行新選舉。

在示威民眾的壓力下，包特夫里卡3月11日宣布放棄角逐第5個任期，卻將本月的選舉延期。

不過這未能化解民怨，因為他未辭去國家元首職務，並表示在施行新憲法前，他將留任，實際上延長他目前的任期。憤怒民眾再度走上街頭，要求他馬上下台。

抗議群眾指責包特夫里卡貪腐及壟斷權力，其中很多是苦於失業、擔心未來前途的年輕人，他們不僅想要換掉包特夫里卡，還希望國家制度有根本上的改變。

根據分析，2004年左右，石油價格高漲，經濟大幅依賴烴資源出口的阿爾及利亞從中獲益，包特夫里卡的政府得以從事各項社會建設；但2014年石油價格暴跌，政府開始撙節，加上通貨膨脹、年輕人失業率攀高、人才流向國外，社會漸被不安氣氛籠罩；此外，政府、商界傳出貪腐情節，人民對現況越來越不滿。

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