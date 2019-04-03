伊斯坦堡和安卡拉計票結果 土耳其執政黨提異議

2019-04-03 00:30

〔中央社〕土耳其地方選舉計票出現些微之差，導致部分選區結果遲未分曉。執政正義發展黨今天分別對伊斯坦堡省39個行政區、安卡拉省25個行政區的投票結果，向選委會提出異議。

正義發展黨（AKP）伊斯坦堡省黨部主任謝諾卡克（Bayram Senocak）指出，已於今天下午就地方選舉中伊斯坦堡全部39個行政區的選舉結果，向最高選舉委員會（YSK）提出異議。

與此同時，AKP安卡拉省黨部主任歐茲昌（Hakan Han Ozcan）也宣布，已就安卡拉全部25個行政區的投票結果，向YSK提出異議。他說，AKP也針對3217個票匭的選舉違規提出異議。

安納杜魯新聞社（Anadolu Agency, AA）報導，當地時間今天下午3時是針對3月31日地方選舉結果向YSK提出異議的最後期限。

31日的伊斯坦堡巿長選舉計票作業呈現膠著狀態。據AA公布的非正式計票結果，主要反對黨共和人民黨（CHP）提名的伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu）獲48.79%選票，AKP的尤迪倫（Binali Yildirim）獲48.52%。

YSK主席谷溫（Sadi Guven）昨天上午表示，3萬1102個票匭的計票結果已進入系統，還有84個票匭因存在異議而尚未完成。

至於安卡拉巿長選舉，據AA公布的非正式計票結果，CHP的候選人亞瓦許（Mansur Yavas）獲50.93%選票，AKP的歐茲哈塞奇（Mehmet Ozhaseki）獲47.12%。

谷溫今天表示，選舉已經完成，選委會向各政黨提供各省投票結果，「沒有異議的地方就會宣布授權」。

「每日晨報」（Daily Sabah）網站報導，谷溫表示，各行政區選委會有兩天時間針對申訴進行決策、省選委會有一天。接下來，下級選委會須在3天之內將決策提交YSK。

據非正式計票結果，伊斯坦堡、安卡拉、伊茲米爾（Izmir）3大城之外，CHP還拿下安納托利亞（Anatolia）中部原由AKP執政的比萊吉克（Bilecik）、包魯（Bolu）、克爾謝希爾（Kirsehir）。

另外，CHP與AKP所屬人民聯盟（People's Alliance）夥伴民族行動黨（MHP）的對決中，也在南部阿達那（Adana）和麥新（Mersin）勝出。（編輯：林治平）

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