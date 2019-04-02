新加坡列「具冒犯性歌詞」名單 女神卡卡也上榜

2019-04-02 22:59

〔即時新聞／綜合報導〕新加坡內政部長尚穆根週一向國會議員發表一份有關仇恨言論的聲明，其中包括一份「具冒犯性歌詞」的名單，上榜的人有美國流行樂歌手女神卡卡（Lady Gaga）和亞莉安娜（Ariana Grande）。

《路透》報導，新加坡嚴格控制公眾演講和媒體，尤其是涉及種族和宗教方面，當局在禁止有「褻瀆宗教和鼓吹暴力」紀錄的瑞典金屬搖滾樂團Watain舉行演場會近1個月後，發表了這份聲明。

週一，反對黨議員在臉書分享了關於「限制仇恨言論」部長聲明的照片，標題是「今天的一課」。截至今日下午，這則貼文已被轉發超過1000次，留下數百則評論。

根據聲明，女神卡卡的《猶大》（Judas）、亞莉安娜的《上帝是女人》（God is a woman）、九吋釘樂團（Nine InchNails）的《異端邪說》（Heresy）和赫齊爾（Hozier）的「帶我去教會」（Take me to Church）等歌曲，都被列為是「具冒犯性歌詞的例證」。

尚穆根今日在臉書發文表示，他提交這份名單，是舉例這些事事物可能讓民眾感到反感，「並不意味這全會被禁止，只是因為有些人覺得它具有冒犯性」。

女神卡卡和亞莉安娜都曾在新加坡舉行演唱會。

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