立法打假新聞 星政府有權刪文

2019-04-02

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在資訊傳播無遠弗屆的當下，假新聞已成為社會一大亂源，各國政府無不透過立法、教育及官民合作等手段加以防制。新加坡政府一日向國會提交「防止網路假信息和網路操縱法案」（Protection from Online Falsehoods and Manipulation Bill），將賦予政府向散佈錯誤資訊的源頭追究責任，包括要求發布更正或警示公告、強制下架錯誤資訊，甚至開罰的權力。

星國「聯合早報」、「海峽時報」及英國「衛報」指出，星國去年成立的國會「特選委員會」，針對網路假消息造成之威脅深入研究後，指出國家已成為「惡意資訊傳播的目標」，建議政府立法應對。政府隨即擬定「防止網路假信息和網路操縱法案」，並在一日交付國會一讀，使星國躋身全球率先立法對抗假新聞的國家之一，其他如德國「社交網路強制法」及美國「反外國宣傳與造謠法」等，均劍指假新聞。

星國總理李顯龍指出，當新聞機構或社群平台蓄意散播錯誤資訊時，政府可追究其責任，包括要求業者張貼更正後的內容，或有關錯誤資訊的警示。若在極端或緊急狀況下，政府可要求相關平台或機構刪除錯誤資訊。新法也對「假帳號」出手，一旦發現相關情事，將要求社群平台予以限制或刪除。

社群涉假新聞 斷絕經濟來源

此外，一旦網路平台在半年內因散播假新聞而遭政府三度「指示」，該平台將被貼上「假新聞來源」標籤，雖不會屏蔽平台或予以罰款，但將禁止其刊登廣告，也不能接受贊助，等同斷絕其經濟來源。尤有甚者，一旦被發現惡意散播假消息，包括創建假帳號或提供撰寫假新聞服務者，個人最高可罰十萬星幣（約二三○萬台幣）或十年以下徒刑；組織則可能面臨一百萬星幣（約二三○○萬台幣）罰款。

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