裸體也要抓人！ 瑞典警察洗三溫暖巧遇逃犯

2019-04-03 00:15

〔即時新聞／綜合報導〕瑞典一名警察下班後在斯德哥爾摩洗三溫暖放鬆，沒想到竟遇到一名逃犯，他顧不得自己一絲不掛，依然奮勇逮人。

綜合外電報導，一名遭通緝的男子因毒品被判入獄，並曾襲擊一名公務員後逃逸，該男子3月29日到斯德哥爾摩洗三溫暖時，竟倒楣遇到休假員警。這名員警當下不顧自己一絲不掛，用肉身擋門並請求協助，喝令所有人不能動，最後成功逮捕逃犯。

斯德哥爾摩郊區林克比（Rinkeby）警察局副局長波漢曼（Christoffer Bohman）說：「這名警員當時並非在執勤期間，這相當巧合，且很有趣，2人都在三溫暖房內認出彼此」。

波漢曼說，當擁有武器及同事在身邊時，採取行動時是相當容易，但那個時候，那名員警是裸身應對。警方發言人史卡格林（Carina Skagerlind）今（2）日表示，逮捕行動是非暴力的，被通緝的人並沒有試圖逃跑。

警方也在臉書上警告試圖為非作歹的人，「我們無所不在。即使你沒有看到我們，我們也在那裡。」

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