你敢喝嗎？「蟑螂奶」營養是牛奶4倍 可能是今年超級食物

2019-04-02 20:12

〔即時新聞／綜合報導〕超級食物的定義為「對健康非常好、甚至可能對某些疾病有幫助的食物」。2019年最夯的的超級食物（Superfoods），極可能營養是牛奶4倍多的「蟑螂奶」（cockroach milk）。

據《INSIDER》的最新報告，以營養專家的角度來說，蟑螂奶中的蛋白質含有大量人體需要的胺基酸，對修復肌肉有極大助益。不過，乳汁只能從澳洲土生土長的蟑螂太平洋折翅蠊（Pacific beetle cockroach）的腸道榨取。

營養師艾倫（Tara Alle）表示，從技術層面來說，蟑螂奶是完整的食物，因為它不僅富含蛋白質，也有重要的胺基酸、脂肪及碳水化合物。不過，蟑螂奶的脂肪量、熱量高，對想減肥的人來說恐怕不是好選擇。

蟑螂奶的營養價值雖高，但並不易取得，光要一點點就需要飼養大批的蟑螂。目前具蟑螂奶成分產品，僅在南非名為「Tokai Earth Fair Market」的市集裡販售的冰淇淋有。

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