引擎葉片有問題 新加坡航空停飛2架波音787-10客機

2019-04-02 17:54

〔即時新聞／綜合報導〕新加坡航空今（2）日表示，由於引擎出現問題，旗下9架波音787-10客機已有2架停飛，將影響部分航班。

綜合外媒報導，波音787-10客機配備了最新的勞斯萊斯Trent 1000 TEN引擎，這是Trent 1000引擎的改良版，舊款因引擎葉片過早出現裂紋而停止使用。

消息人士告訴《海峽時報》，初步檢查發現，新的引擎也出現了同樣的問題。最近對波音787-10機隊進行例行檢查時，發現其引擎的葉片出現裂紋。

新航已決定停飛旗下2架波音787-10客機，等待更換引擎，有部分航班因此受到影響，航空公司正在調派其他客機，以減少對乘客的影響。

但由於替換飛機的載客量較低，有部分乘客的行程可能到影響，新航將會與這些人聯繫。台北-新加坡航線今年起也使用波音787-10客機。

另外，以防萬一，新航與勞斯萊斯集團協商，也將對其他Trent 1000 TEN引擎進行預防性檢查，4月3日前將完成酷航787-9客機的檢查。

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