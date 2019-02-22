飛機椅背有針孔攝影機？ 新航不否認

2019-02-22

〔編譯周虹汶／綜合報導〕登上飛行安全評價優異的「新加坡航空」翱翔天際之餘，近來卻有乘客渾身不自在，感覺座位前方椅背的機上娛樂（ＩＦＥ）系統螢幕下方一直有第三隻眼盯著。旅客十七日透過推特公開質疑後，新航立刻澄清旗下新進班機椅背螢幕上的攝影機已設定停用，強調目前與未來皆無意做為他用。

為ＩＦＥ生物識別技術

十七日推文發難的新航波音七八七乘客，為俄羅斯電腦安全公司「卡巴斯基實驗室」駐亞太地區全球研究與分析團隊主任卡姆魯克，他稱發現了一個「有趣的感測器」，為此上網尋求高手解答，也呼籲新航出面澄清。

推文後，當天果真得到網友提示：此乃美國松下航空電子（Panasonic Avionics）二○一七年聲稱發展中的ＩＦＥ生物識別技術，除了提供更便利的機上影音體驗，也可望與民眾出入境手續整合，同年底十月就在新加坡上路。卡姆魯克因此對新航補刀，「我問過空服員，它是不是攝影機。她大笑然後說，『當然不是。』」

眾網友要求新航說明這項設備的目的，及藉此取得乘客資訊的用途，尤其事前未取得當事人同意，建議各地旅客先拿貼紙蓋住攝影機以自保。

眼見設備露餡且空姐出包，新航立刻循線找上卡姆魯克，並聲明澄清「設備原始製造商的確內建了一個攝影機」在ＩＦＥ硬體上，對方原本打算留做未來開發之用，但新航班機已設定停用，目前也沒有啟動計畫。

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