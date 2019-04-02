美國多家航空公司系統癱瘓 逾600航班延誤

2019-04-02 06:50

〔即時新聞／綜合報導〕美國時間4月1日，美國多家航空公司系統發生癱瘓，至航班中斷，在技術問題解決之後，目前已恢復飛行，據統計，逾600航班受到延誤，最慘的是西南航空，約有492班延誤。

綜合媒體報導，據美國聯邦航空總署（FAA）發出的訊息指出，多家航空公司遇到了AeroData問題，這是一個向飛行員提供是否准飛的航班重量和平衡訊息的程序，不過在數分鐘之後，又發訊息指技術問題獲得解決，系統很快就會恢復。

這數分鐘也造成大量航班延誤，各家航空公司也發出道歉聲明，包括西南、聯合、捷藍、阿拉斯加、達美等航空公司航班都出現延飛行中斷或延誤，這些受影響航班主要是飛往芝加哥、紐約、波士頓、亞特蘭大、邁阿密、底特律。

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