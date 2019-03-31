厄瓜多近海規模6.2強震 居民驚醒逃出住家

2019-03-31 16:49

〔即時新聞／綜合報導〕厄瓜多近海在台灣時間今（31日）下午3點04紛傳出芮氏規模6.2的強震，由於地震發生時間正值當地深夜，民眾嚇壞紛紛跑出建築，目前暫無海嘯警報或傷亡消息傳出。

根據美國地質調查局（USGS）資料指出，台灣時間今下午3點04分，厄瓜多西南近海發生芮氏規模6.2強震，震央據沿海城市聖埃倫娜（Santa Elena）以北方72公里處，震源深度僅18.5公里，地震發生後餘震不斷，最大餘震規模達5.4，居民在睡夢中驚醒，紛紛逃出，在街上逗留不願返家。

當局指出，由於條件不足，這起地震無海嘯之虞，目前也尚未接獲傷亡報告。

民眾深夜被地震嚇醒 倉皇逃出屋外

Ciudadanía en Salinas sale a las calles tras varias réplicas. Empiezan a llegar los primeros reportes.#sismo pic.twitter.com/BOQyBvVwiA — Última Hora Ecuador （@ultimahoraecua） 2019年3月31日

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