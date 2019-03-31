才遭熱帶氣旋重創 莫三比克霍亂疫情恐擴大

2019-03-31 15:41

〔即時新聞／綜合報導〕熱帶氣旋伊代（Idai）重創非洲國家莫三比克、馬拉威與辛巴威，天災雖已經兩週，但莫國依然滿目瘡痍、汪洋一片，遇難者遺體隨處可見；加上霍亂疫情不斷擴大，由於擔心感染失控，世界衛生組織（WHO）正積極準備疫苗與蚊帳。

據《NHK》報導，本月中旬伊代直撲非洲東南部，造成莫三比克超過500人死亡，由於衛生條件惡化，當地相繼傳出霍亂疫情。30日視察受災最為嚴重的港灣都市貝拉（Beira）的土地、環境與農村發展部長塞爾索（Celso Ismael Correia）指出，光在貝拉當地，霍亂患者就已經攀升至271人，此外其他災區也不斷傳出有下痢的疫情，不排除罹患霍亂。

報導指出，WHO在4月1日起將準備90萬支的霍亂疫苗分批送往災區，並於該地設置醫療中心，另外由於擔心瘧疾與傷寒的疫情也跟著擴大，目前也準備了90萬個蚊帳。此外，由於災區的飲用水受到汙染，衛生條件惡化，不排除感染進一步擴大，聯合國呼籲各國盡速提供藥品與飲用水等緊急援助。

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