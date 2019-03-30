斯洛伐克總統大選 反貪政治素人可望成為首位女總統

2019-03-30 22:57

〔即時新聞／綜合報導〕斯洛伐克將在今天舉行第2輪總統投票，目前45歲的政治素人卡普托娃（Zuzana Caputova）聲勢看漲，可望成為該國首位女總統。

卡普托娃是位環境保護律師，以反貪腐與改革為口號，獲得大多數民眾的支持，在第1輪總統投票中獲得40.6%的得票率，根據最新民調顯示，卡普托娃在第2輪投票能至少能得到60%的得票率，有望當選總統。

斯洛伐克總統雖然只擁有象徵性權力，但卻有權否決任命高級檢察官及法官，對打擊貪腐具有重要影響力，卡普托娃表示，斯洛伐克人民要求改變，並打算進行改革，剝奪檢察官與警察對政治的影響力。

記者庫奇亞克（Jan Kuciak）與其未婚妻去年在家中被槍殺身亡，令斯洛伐克全國民感到震驚，因為當時庫奇亞克準備刊登斯洛伐克政治人物，與義大利黑手黨有勾結的報導，卡普托娃的案發後也與上萬名國民一起上街示威。

據了解，卡普托娃的對手為52歲的執政黨候選人塞夫柯維奇（Maros Sefcovic），雖然塞夫柯維奇有方向黨（Smer－SD）的支持，但第1輪僅獲得18.7%的得票率。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/