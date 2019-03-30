中美洲難民潮遽增 川普：下週極有可能關閉美墨邊界

2019-03-30 19:55

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普於週五（29）揚言下週將關閉美墨邊界，以要脅墨西哥停止移民前往美國，如果確定實施將影響數百萬的旅客及數十億美金的交易。

據《路透》報導，美國總統川普昨（29）日在佛羅里達州向媒體表示：「我非常有可能在下週關閉美墨邊界，我也非常樂意。」

雖然過去川普曾多次放話將關閉邊界卻沒有付諸實行，但這次川普政府聲稱，他們難以處理大量中美洲移民潮尋求庇護的壓力。

美國國土安全部（DHS）警告，將派遣750名邊境管理人員前往美墨邊界哨，協助處理尋求庇護的中美洲難民，因此美墨間的交通會受到影響而緩慢下來。

國安部部長尼爾森（Kirstjen Nielsen）表示：「請不要懷疑，美國人會感受到這次緊急事件的影響。」並強調人員派遣將會增加所有人在海關檢查哨的等待時間。

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