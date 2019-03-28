墨西哥將在南部建立移民「遏制」帶

2019-03-28 17:50

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥​​面對越來越多的中美洲移民流入，墨西哥計劃在Tehuantepec地峽建立一個聯邦部隊的「遏制」帶，政府官員於週三表示這是該國南部最狹窄的部分，也是最容易控制的。

據華盛頓時報報導，內政部長科德羅（Olga Sanchez Cordero ）說，大約有2500名移民向北行，由於擔心在洪都拉斯可能形成更大的「母車隊」（mother caravan），會使情況變得更加複雜。

美國國土安全部長尼爾森（Kirstjen Nielsen）週三在洪都拉斯與中美洲官員會面。科德羅在週三與其會面後，沒有提供有關如何部署聯邦部隊的更多細節，但她強調這並不意味著墨西哥與瓜地馬拉邊界間的軍事化，也表達「這將是一個很大的變化」。

這支約2500人的新移民隊伍，主要來自尼加拉瓜、古巴、薩爾瓦多、洪都拉斯和瓜地馬拉，本週正由墨西哥南部前往美國邊境，但此新移民隊伍並沒有像以前那樣受到熱烈的歡迎，據活動人士透露，墨西哥政府試圖將此隊伍趕出去，或試圖阻止他們抵達美國。

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