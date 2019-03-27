川普有錢蓋牆了！五角大廈將撥10億美元供美墨邊境築牆

2019-03-27 12:03

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部於當地時間週一（25日）晚間通知美國國會，已經通過美金10億元（約新台幣308億元）預算，將用於美墨邊境築牆計劃。此舉也立即引發美國民主黨黨員的不滿。

根據《CNN》報導，五角大廈已經通知美國國會，將重新編列一筆10億美元的預算，用以建造美國與墨西哥邊境上，長57英里（約92公里）的邊境高牆，同時改善周邊道路及其他設施。

根據美國國防部代理部長夏納翰（Patrick Shanahan）寄給國土安全部部長尼爾森（Kirstjen Nielsen）的一封信，美國國防部已於週一晚間正式准許陸軍工程兵團開始計劃與建造邊界牆。該牆將高達18英尺（約5.5公尺），會蓋在鄰近美國亞利桑那州城市尤馬（Yuma）及德州城市艾爾帕索（El Paso）的美墨邊境上。

這項預算據悉將是美國國防部撥出的第一筆預算，美國政府表示未來還有一筆15億美元（約465億新台幣）的預算會被釋出。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/