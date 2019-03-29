歧視？美教長刪特奧預算遭砲轟 川普否決急滅火

2019-03-29 23:13

〔即時新聞／綜合報導〕美國教育部長戴弗斯（Betsy DeVos）本週稍早計畫刪除特殊奧運會（Special Olympics）共1800萬美元（折合台幣約5億6千萬元）的聯邦預算，引發國際各界強烈抨擊，川普政府於週四（28）撤銷了這項決定。

據《CNN》報導，美國教育部長戴弗斯（Betsy DeVos）於本週提案，欲刪除特殊奧運會1800萬美元（台幣約5億6千萬元）的預算，引發國內外強烈反彈，終於在週四（28）下午撤回了這項提案。

特殊奧林匹克運動會始創於1962年，受美國及國際間大力支持，讓患有心理、智能障礙的運動員得以展現體能的舞台，並在競技的過程中，向世界證明他們與其他人並無不同。

特殊奧運選手、發言人桑頓（Parker Thornton）接受採訪表示：「我深信如果沒有特奧，我不會在這裡，也不會是現在的我。特殊奧運會幫助我成長，也使我成熟。」

對此，美國總統川普於週四（28）接受媒體表示，他已經否決了這項提案，承諾特殊奧運會的預算絕對不會被刪除。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/