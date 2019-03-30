難到受不了！這款遊戲讓玩家出錢徵人「幫破關」

2019-03-30 20:20

〔即時新聞／綜合報導〕隨著網路的普遍，很多企業主會直接在廣告網上刊登徵人啟事。不過外國廣告網最近卻出現一個奇特的廣告，有名網友希望花50美金找人幫他破關電玩遊戲。

最近有網友在Rediit發文，表示他在外國知名廣告網Craigslist上竟然發現一個啟事，刊登啟事的是一名來自紐約的電玩玩家。他在標題打著「我需要有人幫我打敗《隻狼》最後BOSS」，而且還附上住家的Google地圖與地址，並開出50美元（約1540元新台幣）的代價，而且還會提供免費飲料。

《隻狼》是日本遊戲公司「From Software」3月底推出的遊戲，由於遊戲標榜超高難度，能完全破關的玩家僅占少數。PS4遊戲統計顯示，所有購買遊戲的玩家中，僅有不到3成通過了BOSS「幻之阿蝶」（遊戲初期約2小時可能遇到的BOSS）並獲得成就，只有10%的人能打到最終BOSS的，而能夠完成遊戲所有要求、並取得白金獎盃的人更是只有0.1%。

許多網友看到這樣徵人幫破關的廣告後都熱烈討論，「50美元都可以買一片新遊戲了。」、「這個工作很適合我。」但也有網友建議，其實YouTube上就有很多攻略與教學影片了。

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