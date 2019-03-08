歧視華人？《惡魔獵人5》差別待遇讓台灣、中國玩家都崩潰

2019-03-08 16:56

〔即時新聞／綜合報導〕隨著全球化社會到來，許多遊戲廠商都會推出各國語言字幕，方便不同國家的玩家遊玩。不過最近日本遊戲《惡魔獵人5》卻被爆出將中文字幕改成只能使用一次的「下載語言包」，引來台灣、中國玩家質疑是歧視華人。

由日本遊戲廠商「卡普空」推出的《惡魔獵人5》於3月8日在台灣上架，不過最近有網友卻發現，台灣販賣的實體中文版本，其實是日文版遊戲片加上中韓字幕的語言包，遊戲片收錄了中文、韓文外的各國語言，但中文、韓文字幕語言包卻只有一次下載權。這代表玩家如果買了遊戲，並將中韓字幕序號用掉，之後想轉賣遊戲或借給朋友，遊戲光碟就變成沒中文字幕的日文遊戲，二手玩家就玩不到中文版遊戲。

有網友還發現，現在就連遊戲平台PS4的官方網站上，也沒有販賣亞洲語言包，因此玩家如果購買的是二手版《惡魔獵人5》，就算想額外付錢購買中文字幕也沒辦法。有網友就質疑，遊戲廠商應該是想完全防堵中文版的二手片。

遊戲公司這樣的做法引來許多台灣鄉民討論，有人認為遊戲公司只是想抵制二手遊戲，而且玩家還是可以賣二手遊戲，只是沒有中文而已。但也有人質疑，如果要防止二手，就應該一視同仁，為何歐美日玩家不敢動，卻只歧視中韓，「歧視華人喔？」「那麼多語言偏偏只擋亞洲，不是歧視？」

不少中國網友也在遊戲論壇上痛批，「太賤了」、「不買了」、「就是歧視中文市場！」也有玩家認為，這不光是防二手買賣的問題，本質上也損害了正常購買實體遊戲的玩家，中韓玩家明明花同樣的錢，卻只能得到一次性的語言兌換碼，不過其他語言的玩家卻沒有限制，這是個不容忽視的不公平對待。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/