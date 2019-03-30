逃不出去紛紛跳樓！孟加拉大樓火災25死 緊急逃生門被鎖上...

2019-03-30 09:44

〔即時新聞／綜合報導〕孟加拉首都達卡一棟大樓，於當地時間28日中午12時50分許突然發生火災，造成25死70傷的慘劇，如今初步調查顯示，大樓的緊急逃生出口都被鎖上，至少有6人因逃生無門只好跳樓而喪命。

據《BBC》報導，目前尚不清楚起火原因為何，達卡消防部門人員辛德（Shajahan Shikdar）表示，大樓內部缺少消防設備，而且只有一個狹窄的、約60公分寬的鐵梯作為緊急逃生疏散通道，但各樓層通往該樓梯的門都被鎖起來了。

當局於火災發生後派出至少22批消防部隊前往灌救，陸海空三軍也投入救援，軍用直升機不僅協助灑水，還從屋頂吊掛出受困民眾，在失火4小時之後才控制住火勢。由於起火點位於高樓層，因此無處可逃的民眾跳樓後紛紛摔死。

孟加拉首都達卡充滿商業和住宅大樓，但這些建築很少嚴格遵守政府的規範，緊急逃生門被鎖上或是出入口堆滿辦公室用品、家具或廢棄物的狀況並不少見。許多地方的逃生樓梯非常狹窄，即使在明亮的光線下也難以通過。

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