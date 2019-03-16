台中平房火警延燒透天厝 退休中醫師與女兒1死1傷

2019-03-16 22:05

首次上稿 21:19

更新時間 22:05

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市清水區鎮南街16日夜間傳出火警，一間無人居住的平房傳出火勢，火勢延燒一旁2棟透天厝，女兒緊急逃出，但2樓一名行動不便84歲退休蔡姓中醫師葬身火窟，53歲女兒裹棉被逃生，全身約3成二度灼傷就醫，詳細起火原因有待警方調查釐清。

台中市消防局指出，今夜7時53分接獲報案，清水區鎮南街有一處空地起火，因火勢猛烈，延燒至一旁透天厝。到場發現一間平房起火，延燒到相連的2棟3層樓透天厝，蔡姓老翁倒臥2樓臥室已無生命跡象，火勢約在9時獲得控制。

警方指出，平房與2棟3樓透天厝都是蔡家的房子，平房早已無人居住，不知何故起火，84歲老翁跟女兒住在緊鄰平房的透天厝，老翁因行動不便逃生不及，在1樓房間休息的53歲蔡女裹棉被逃生，光田醫院指出，蔡女全身25-30%二度灼傷，到院時意識清醒，目前正在治療中。

清水居民指出，蔡姓老翁是退休中醫師，退休後跟女兒同住清水，老翁的2名兒子得知噩耗後，從台中市區趕至清水處理善後。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/