基隆城上城社區凌晨竄火舌 緊急疏散63居民

2019-03-20 05:54

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市城上城萬坪大社區，今天凌晨發生火警，裝潢中的19樓住宅陽台不斷有火蛇竄出。基隆市消防局出動43名消防員，緊急疏散63名住戶，並在20分鐘內控制火場。

基隆市消防局今天凌晨1時22分獲報，基隆市麥金路城上城大型社區發生火警。城上城社區基地廣達1萬3000坪，社區內有34棟建築，戶數達1800戶，樓層又高達25層。

基隆市消防局勤務中心獲報，獲報出動安樂、仁愛、中山與七堵等4個分隊共43名消防隊員前往灌救。

消防隊員趕抵時發現起火點是在19樓陽台，該住戶正在裝潢，無人居住；消防人員利用樓梯間消防設備灌救，迅速撲滅。

清理火場發現，發現起火的陽台堆放裝潢廢棄物，火勢均集中在陽台，並未燒進屋內，起火原因還要進一步釐清。

消防員滅火的同時，利用社區電梯疏散住戶，共疏散63名住戶。

一名睡夢中被驚醒的鄧姓婦人指出，他是被老公搖醒的，趕緊穿上外套下樓，直到下樓才知道樓上發生火警，還好火勢很快控制。

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