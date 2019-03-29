針砭總統杜特蒂 菲律賓記者瑞薩再被捕

2019-03-29 17:27

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓記者瑞薩（Maria Ressa）是針砭總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的重要人物之一，還曾因此獲得《時代雜誌》（TIME）2018「年度風雲人物」殊榮，登上雜誌封面。不過她今天又在入境菲律賓時遭到逮捕，這已經是她第二次被捕，許多新聞自由倡議者稱這根本就是「報復性的逮捕」。

根據《法新社》報導，瑞薩同時也是菲律賓網路新聞媒體《Rappler》創辦人之一。《Rappler》最近幾個月才因為遭到政府一連串刑事控訴而引起菲律賓媒體圈一陣譁然，指控政府分明是針對那些批評自己的人們。政府最新的指控是宣稱瑞薩和她在《Rappler》的同事們違反了「反傀儡法」，她今日入境時就立刻在馬尼拉的機場遭到逮捕。

「反傀儡法」限制外籍人士介入任何只允許菲國人從事的行業，例如媒體業。《Rappler》則表示，雖然他們接受eBay創辦人歐米迪亞（Pierre Omidyar）旗下歐米迪亞網絡（Omidyar Network）投資，但整個公司完全屬菲律賓人所有。

瑞薩先前曾於今年2月被捕，被指控的罪名是「網路毀謗」。瑞薩當時付出了大約1700美元（約新台幣5萬2千元）的保釋金。她曾表示，「這個國家的媒體業正遭受攻擊，我們不會對這些威脅坐視不管」、「這個國家的法治已經淪為政府的武器」。

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