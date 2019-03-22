狂讚小英「這句話」 菲律賓網友：超有Guts的女士！

2019-03-22 00:10

〔即時新聞／綜合報導〕我國向美國提出F-16V戰機採購需求，不僅引起國民關注，外國媒體這幾天也不停追蹤相關消息。對於蔡英文抵抗中國威脅的強硬作風、發言，關注台灣軍購案的菲國知名軍事論壇也大讚蔡英文「超有膽的女士」、「站起來抵抗中國」！

菲律賓知名軍事論壇日前在約20萬人按讚的臉書粉專「Philippines Defense Forces Forum」上，引述了菲國報導翻譯蔡英文說的話「如果他們過來，我們會奮戰，我們會迎面痛擊反對自由民主的勢力，讓他們鼻青臉腫」。而粉專也在發文中標註了「超有膽識的女士（#LadyWithBalls）、站起來抵抗中國（#StandUpToChina）」。

粉專也拿菲國總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）和蔡英文比較，批評杜特蒂除了嘲諷蔡英文買戰機的行為沒用以外，對於中國的滲透和侵犯，杜特蒂和菲國軍方根本無所作為。

對此，菲國網友紛紛留言表示「我很佩服這樣一種精神，為了自由而戰鬥，膝蓋跪地的懦夫」、「反觀菲律賓」、「沒錯，這位女士夠膽！」「她是個女人，但有顆男人般的心」、「他們有超有膽女士，我們只有杜特蒂」。

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