印度試射反衛星飛彈成功 美代理防長警告：製造混亂

2019-03-28 23:51

〔即時新聞／綜合報導〕印度27日發射一枚反衛星飛彈，成功摧毀了一枚在太空中的低軌道衛星，成為全球第4個擁有擊落衛星能力的國家，印度總理莫迪聲稱這使得「印度躋身太空超級強權」。不過，美國代理國防部長夏納翰（ Patrick Shanahan）警告，印度此舉可能在太空中製造出一起混亂（mess）。

根據《BBC》報導，夏納翰表示，「我們都生活在太空之中，不要讓它變得一團亂。太空應該是供我們開拓發展的空間，也應該是人類能自由經營的地方。」

報導指出，反衛星飛彈測試所造成的殘骸，可能損害民用和軍用衛星。雖然「印度國防研究發展組織（India's Defence Research and Development Organisation）」對《路透》表示，遭他們摧毀的衛星殘骸，將在45天內落入大氣層全數燒毀。不過，持懷疑態度的專家則認為，殘骸的路徑很難掌控。

美國國防部發言人表示，美軍正在監測印度摧毀衛星後產生的250多塊殘骸。美國太空局（US Space Agency）局長布萊登斯坦（Jim Bridenstine）向美國國會表示，「有些人就喜歡測試他們的反衛星飛彈能力，卻留下許多我們至今仍在處理的殘骸。」

不過，美國出聲批評的舉措引發批評者指出，美國先後在1959年以及2008年發射的反衛星飛彈，同樣也製造出大量的殘骸。不過，美方則反擊，1959年軌道上的衛星數量還很少，而2008年遭摧毀的衛星殘骸都已落入大氣層燒毀。

不僅出言批評的美國遭受質疑，印度國內也不得寧靜。反對黨指控，總理莫迪此舉是為了幫將於4月11日舉行的國會大選拉票。而2012年印度國防研究暨發展組織曾宣稱，雖然印度擁有發展反衛星飛彈的一切技術，不過為了不使殘骸對其他衛星造成影響，印度不會試射反衛星飛彈。

另外，中國在2007年試射反衛星飛彈時，擊落一顆距地表865公里軌道的氣象衛星，此舉製造出3000多塊殘骸，也曾引發各界抨擊。

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