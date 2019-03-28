川普會谷歌執行長 獲釐清對美中軍方態度

2019-03-28 05:44

〔中央社〕美國總統川普表示，他今天會晤谷歌公司執行長皮查伊，討論了谷歌在中國的業務以及「政治公正」問題。美軍將領質疑谷歌在中國的工作讓中國軍方受益，皮查伊對此有所釐清。

路透社報導，川普與皮查伊（Sundar Pichai）會晤後發出推文說：「他強力表示，他全心力挺美國軍方，而非中國軍方。」

他又說：「也討論了政治公正問題，以及谷歌可以為我們國家效力的各種事情。會面很成功結束。」

谷歌發言人發布聲明說：「我們很高興與總統進行了成果豐碩談話，內容包括投資美國勞工的未來，新興科技的成長，以及我們持續與美國政府合作的承諾。」

聲明又說：「我們沒有與中國軍方合作。我們在網路安全、招募人員和醫療保健等許多方面與美國政府合作，包括國防部。」

美國參謀首長聯席會議主席鄧福德將軍（Joseph Dunford）月中在聯邦參議院軍事委員會作證時指出，科技巨擘Alphabet Inc旗下事業谷歌在中國所做工作讓中國人民解放軍受益。

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