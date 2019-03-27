「死亡鐵軌」成拍照景點 集中營博物館批：腳踩百萬亡魂

2019-03-27 22:14

〔即時新聞／綜合報導〕波蘭「Auschwitz-Birkenau 納粹集中營博物館」23日在社群媒體推特上譴責，許多遊客在參觀博物館時，把將超過100萬名猶太人送往集中營的火車鐵軌，當成平衡木擺姿勢拍照打卡，官方推特直言，「請尊重這些受害者的回憶，你們有更好的地方可以訓練平衡感」。

博物館位於波蘭南方，前身是奧斯威辛集中營。1940年代，納粹德國對近600萬名猶太人進行種族滅絕行動時，有110萬人在此集中營中被集體裁決或進行慘無人道的人體實驗。

1947年，波蘭國會立法將此改為納粹集中營博物館，以做為納粹德國統治期間，犯下惡名昭彰罪行的歷史見證。不過不少遊客來此參觀時則開心留影，將這個承載這歷史傷痛的地方，化為熱門的打卡景點。

集中營的官方推特分享了民眾在此開心拍照的照片譴責，「當你來到奧斯威辛集中營博物館時，請記得你腳下踩的地方，曾有超過100萬名亡魂。尊重他們的記憶，應該有比這象徵數十萬人死亡的其他地方能讓你訓練平衡。」

不過也有網友覺得，走在鐵軌上也表示我們現在處在更好的地方，能夠使人微笑，紀念並不意味著得一直這麼嚴肅。

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