南韓特權勾結官員醜聞頻傳 文在寅再推「高官調查處」

2019-03-26 21:05

〔即時新聞／綜合報導〕針對南韓政府近期頻頻傳出貪瀆醜聞，南韓總統文在寅在昨天（3月25日）指出，針對南韓民眾對特權階級「官官相護」、「官商勾結」的公憤，國家有必要進行權力機構的改革，必須盡快成立「高級公務員犯罪調查處」，以制衡南韓檢察機構「獨掌起訴權」的獨大現況。

據《韓國廣播公司》（KBS）報導，由於南韓司法奉行「國家起訴主義」，所有犯罪只有檢察官才可對嫌犯提起公訴，但近期南韓頻頻爆出司法機關刻意包庇「特權階級」，包庇、吃案、隱瞞案情與施壓等瀆職事件不斷發生，包括近期驚爆的與警方勾結的「勝利夜店事件」、「金學義性賄賂事件」與已故女星「張紫研被逼陪睡事件」等等，引起南韓社會不滿，也讓設立獨立的「高級公務員犯罪調查處」呼聲再起。

南韓早在1990年代便有設立「高級公務員犯罪調查處」的聲音，當時身為現在南韓執政黨「共同民主黨」的前身，在野黨「政新治國民會議」便呼籲成立高級公務員犯罪調查處，雖然日後南韓前總統金大中與盧武鉉皆持續努力推動，但皆未能成功；文在寅上台之初也曾再提此事，不過被在野的保守派自由韓國黨反對，自由韓國黨認為現今已有的「青瓦台特別監察官制度」和《常設特檢法》就已具備「高級公務員犯罪調查處」的功能，批評文在寅意圖藉由設立高於檢察機構的「高級公務員犯罪調查處」擴大總統的權力。

「高級公務員犯罪調查處」規劃設置1名處長、1名次長、25位檢察官、30名調查官與20名職員，處長由國會選任、總統任命，每任3年不得連任；調查對象包括現任和退休兩年內的高級官員及其家屬。

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