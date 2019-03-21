涉貪繳不出罰金 全斗煥私人住宅遭拍賣充公

2019-03-21 23:48

〔即時新聞／綜合報導〕南韓前總統全斗煥因涉嫌主謀「12·12」軍事政變，以及在光州民運時期下令武力鎮壓，造成大量平民和學生傷亡，後被法院判處無期徒刑，並追繳罰金2205億韓元（約60.2億元台幣），不過他在繳納部分罰金後，就聲稱自己只有「29萬韓元」（約7919元台幣）。近日他的私人住宅則是被以51.37億韓元（約1.4億元台幣）的價格拍賣。

《韓聯社》報導，全斗煥因涉嫌主謀「12·12」軍事政變，以及在光州民運時期下令武力鎮壓，造成大量平民和學生傷亡，遭法院以「軍事叛亂」、「內亂」及「貪污受賄」罪判處無期徒刑，並追繳罰金2205億韓元（約60.2億元台幣），不過他僅繳納了1174億韓元（約32.06億元台幣）的罰金，還聲稱自己只有「29萬韓元」，引發外界唾棄。

近日他的私人住宅進行第6次拍賣，終於以51.37億韓元的價格成交，據南韓資產管理公社消息，該棟住宅位於首爾西大門區延禧洞，最初評估價高達102億3286萬韓元（約2.8億元台幣），但在歷經5次流標後，此次拍賣的起始價僅為最初評估價格的一半，而本次拍賣所得將用於充當全斗煥未繳納的罰金和稅款。

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