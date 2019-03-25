日本地鐵時刻表美觀又好懂 網讚：用Excel做的！

〔即時新聞／綜合報導〕有到日本搭過地鐵的人都知道，他們的時刻表做的既美觀又好懂，即使不懂日文的人也都能一目了然，近日有網友則發現，這樣簡潔美觀的時刻表竟然是用微軟的試算表Excel做出來的，讓網友嘖嘖稱奇。
有日本網友近日推特分享，指他在名古屋鐵道的名鐵一宮車站留意到，站內的時刻表下方有一串檔案名稱，細看檔名是「.xls」結尾，這代表著這張試算表是由Excel製成，這樣的發現也引發不少網友討論轉發。
之後便陸續有其他網友也到附近的地鐵站查看時刻表，發現許多時刻表下方確實都有「.xls」結尾的檔名，這樣的發現更讓大家誇讚表示「技術超強！」、「太厲害了…感受到Excel的力量了」、「時刻表居然是Excel做的…我也要試試看！」、「完成度也太高了吧」、「我原本以為是用Illustrator（常用製圖軟體）做的欸」等。有網友甚至親自嘗試，利用Excel做出一樣美麗好讀的時刻表。
お前エクセルやったんか…！ pic.twitter.com/1lJXRrb7ZF— ＮＤＲ （@ndr_tw） 2019年3月16日
このツイートを見た時にちょうど京都市バスを待っていたから時刻表を見てみると…お前もエクセルやったんか！しかも拡張子がxlsmなのでマクロ付きなちょっと出来る子。 pic.twitter.com/aMEKLcxbWg— mystt （@mystt2012） 2019年3月17日
実際にやってみた（cv.中江真司 pic.twitter.com/pPhp7r2SuD— 謎の食通 （@Fein_Schmecker_） 2019年3月18日
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