日本地鐵時刻表美觀又好懂 網讚：用Excel做的！

2019-03-25 17:52

〔即時新聞／綜合報導〕有到日本搭過地鐵的人都知道，他們的時刻表做的既美觀又好懂，即使不懂日文的人也都能一目了然，近日有網友則發現，這樣簡潔美觀的時刻表竟然是用微軟的試算表Excel做出來的，讓網友嘖嘖稱奇。

有日本網友近日推特分享，指他在名古屋鐵道的名鐵一宮車站留意到，站內的時刻表下方有一串檔案名稱，細看檔名是「.xls」結尾，這代表著這張試算表是由Excel製成，這樣的發現也引發不少網友討論轉發。

之後便陸續有其他網友也到附近的地鐵站查看時刻表，發現許多時刻表下方確實都有「.xls」結尾的檔名，這樣的發現更讓大家誇讚表示「技術超強！」、「太厲害了…感受到Excel的力量了」、「時刻表居然是Excel做的…我也要試試看！」、「完成度也太高了吧」、「我原本以為是用Illustrator（常用製圖軟體）做的欸」等。有網友甚至親自嘗試，利用Excel做出一樣美麗好讀的時刻表。

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