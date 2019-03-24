日網友PO手作仿真小紙袋 各大品牌全都「收在掌心」

2019-03-24 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕日本的手作工藝聞名全球，一位日本網友日前在個人推特上PO出自己妹妹做的迷你小紙袋，仿真程度讓網友驚呼太厲害。

日本網友かつを @katchan_fuk 21日於個人推特上分享自己妹妹創作的手工小紙袋。紙袋全部模仿真實品牌，如麥當勞、GU、Uniqlo、H&M、Chanel等。不僅外觀逼真，甚至連內部也不放過，裡裡外外都和真品高度相似。

紙袋外觀的商標是該網友妹妹剪貼或親自手繪的，雖然小巧，但做得非常細緻、牢固。他先前也曾經在推特上分享過妹妹製作的手工小紙鶴，精細程度令網友驚豔。

據該網友表示，他的妹妹只是一名17歲高中生而已，然而這出色的手工藝，卻讓網友大為讚嘆。該原始貼文目前已經獲得約31萬網友按讚，並被轉發6萬5000次。

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