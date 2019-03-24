培養肉大進展！日本科學家製造出迷你版「人造牛排」

2019-03-24 15:00

〔即時新聞／綜合報導〕因全球人口增長帶來的糧食危機、畜牧業排放大量溫室氣體，以及動保理念直指現代畜牧業太過殘忍，不少人將未來放在「培養肉」上。而日本的日清食品22日宣布培育出約1立方公分大小的牛肉組織，日清食品的負責人表示，這是培育人造牛排的第一步。

綜合日媒報導，日清與東京大學的研究團隊合作，將牛的肌肉細胞放至培養皿，並加入含有胺基酸與維他命C的培養液，待細胞增生後給予刺激，肌肉細胞開始連成肌肉纖維，最後在一週後成功製造出長1公分、寬0.8公分、高0.7公分的肌肉組織。

報導指出，大部分的培養肉都是做成絞肉，但尚未有人嘗試做出如牛排一般口感的培養肉，東京大學教授竹內昌治表示，目前已經成功做出基本的肌肉組織，未來要再製造出更大的組織。

不過，距離技術成熟甚至大規模量產仍有一段距離，估計得花上超過10年，研究團隊的目標是人造肉中還得包含血管與脂肪，讓口感更接近真實的肉。

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