防治偷拍海報畫出宅男形象 南韓警方道歉撤除

2019-03-24 12:18

〔即時新聞／綜合報導〕宅男何辜！由於偷拍盛行，南韓警方日前推出防治海報，但其中描繪出的犯人形象，竟是胖胖的、臉色紅潤、穿著吊帶褲與短褲的宅男。然而，韓國近來鬧最大的反而是綜藝圈鄭俊英等人的偷拍案，花美外貌下隱藏色狼之心，完全與宅男不符，因此韓警在遭受抗議後連忙道歉且撤除海報。

據《CNN》報導，鄭俊英一案顯示出韓國偷拍的橫行程度，連KPOP偶像都會私自拍攝女方不知情的性愛片，上傳到聊天群組供他人觀賞。韓國警方為了要提高大眾對偷拍的警覺性，連忙推出宣導活動，卻將宅男形象當成典型偷拍者的外型與衣著。

不過，完全沒有證據表明偷拍者一定是宅男，相對來說，最近多名被指控偷拍的KPOP偶像都有著年輕俊帥的外表，受到媒體的歡迎並擁有眾多粉絲，如此種種正顯示出韓警對宅男的荒謬態度，目前所有相關防治海報已被收回。

韓國婦女協會主席表示，以男性為中心的強姦文化盛行已久，在女權主義運動和#MeToo的風潮出現之後，這些行為並沒有停止。南韓性別平等與家庭部長也呼籲男性請停止一切性侵行為，「女性是有靈魂的人，她們是在我們身邊一起生活的同事、朋友或姐妹。」

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