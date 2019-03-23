不偷現金只偷蛋！ 日本沾麵店130顆溏心蛋被盜

2019-03-23 23:17

〔即時新聞／綜合報導〕日本愛知縣一間沾麵店遭竊，被盜走的不是現金或貴重物品，而是130顆溏心蛋。

根據富士新聞網《FNN》報導，遭竊的拉麵店老闆於15日早上準備開店時，打開冰箱，卻發現前一天晚上準備好的130顆溏心蛋全都不見了，店內疑似遭外人闖入。隨後，老闆緊急進行店內盤點，發現除了溏心蛋外，其他東西一樣也沒少。根據老闆說法，拉麵售票機雖然有被動過的痕跡，但所有現金都還在。

為了食品衛生安全考量，老闆緊急在推特上宣布停業一天，並將準備好的高湯、叉燒等食材全數銷毀，重新製作。消息一出，引發網友對這名「溏心蛋怪盜」的熱議，網友好奇到底這間沾麵店的蛋有多好吃，才讓盜賊不惜放棄金錢也要偷蛋，店家因此在網路上意外爆紅。

根據警方表示，沾麵店所在的街道，同一天共有5間餐廳遭竊，被偷走總共約1萬日幣（約新台幣2800元）的現金，警方懷疑是同一名小偷所為，但仍無法解釋為何沾麵店只有溏心蛋被偷。

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