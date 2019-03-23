幫女兒取名迪士尼遭嘲笑 英國媽媽爆氣回嗆網友

2019-03-23 21:19

〔即時新聞／綜合報導〕英國1對27歲的夫妻，經過7年的努力終於在去年迎接第1個女兒出生，當妻子在臉書上表示，要為女兒命名為迪士尼時，遭到許多網友們的嘲笑，她也不甘示弱回嗆網友，表示人們應該先問問題了解他們，而不是單方面評斷。

綜合外媒報導，27歲的潔德（Jade Jeanes）和她的丈夫約書亞（Joshua），從19歲開始便努力嘗試懷孕，因為潔德有雙子宮的不孕症，直到去年才生下女兒，原本要以潔德最喜歡的《美女與野獸》中女主角名字貝兒（Belle）命名，但她後來決定命名為迪士尼，以致敬迪士尼所有工作人員，即使醫護人員聽到後覺得不太正常。

即使許多網友對這個命名相當不屑，紛紛留言恥笑，「我為你的小孩感到可憐」、「你的小孩長大應該會很恨你」、「她應該以後被欺負的很慘」，潔德也在臉書回嗆表示，有些人真的很惡劣，為了爭論1名5個月大的嬰兒名，而說出這麼多噁心的言論，難道因為我不是名人，所以我不能賜予女兒一個特別的名字嘛？我取這名字只是覺得大家會因為名字很特別而喜歡，而不是為了金錢。

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