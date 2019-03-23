帛琉政府護珊瑚 2020全面禁防曬產品

2019-03-23 13:52

〔即時新聞／綜合報導〕帛琉以自然景觀聞名於世，也是潛水愛好者的天堂，為了保護珊瑚免遭防曬產品破壞，帛琉政府於去年11月宣布將在2020年全面禁用防曬產品，違法使用者將被罰高達台幣3萬的罰單。

帛琉的軟硬珊瑚加起來約有700種，每年吸引超過10萬名遊客下水欣賞海底美景。不過遊客身上的防曬產品含有的二苯甲酮，恐將破壞珊瑚的DNA，干擾珊瑚蟲的生長激素，並降低珊瑚適應氣候變化的能力，最終形成類似白化的情況，當地海洋館長憂心地說：｢這將減少魚類及海龜的棲息地，造成食物網的崩解，最終影響到人類，因為都捕不到魚。｣

於是帛琉政府開始跟國外合作，用科學方法復育珊瑚礁，甚至開始培育能夠耐高溫的超級珊瑚，希望未來這些耐熱品種的珊瑚能夠在較熱的海水中生存下去。

去年9月第一批300株超級珊瑚已經種回海裡，存活率約有3成。研究人員表示氣候變遷已不可逆，在減緩增溫的同時也希望藉由遺傳強化的方式，保護珊瑚免於滅絕。

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