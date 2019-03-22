加拿大總理國會被抓包當場道歉 竟是因為...偷吃零食

2019-03-22 19:14

〔即時新聞／綜合報導〕日前在國會開會期間，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）因為偷吃零食被抓包，當場道歉「認錯」。

綜合外媒報導，在當地時間20日晚間，加拿大國會正針對SNC-蘭萬靈（SNC-Lavalin）公司醜聞進行馬拉松式投票，以決定是否結束調查。該案的主角杜魯道辦公室遭爆去年曾對加拿大前司法部長王州迪（Jody Wilson-Raybould）女士施壓，要求她介入SNC-藍萬靈集團賄賂案，使該公司免遭刑事起訴。

不過近晚餐時間時，保守黨議員里德（Scott Reid）突然站起來大聲指出：「我們都知道眾議院的規定，就是不能在會議廳內飲食。但我發現有人在自己的位置上吃東西，包括國防部長、文化遺產部長和總理，他們好像在桌子底下藏了貝果！」現場有些人已經忍不住偷笑。因為在加拿大會議廳內，依規定只能喝水、不得進食，飲料也是禁止的。

里德繼續說，「議長先生，總理已經用『腐敗』玷汙這個地方，不需要再用芥末汙染了。」這時候，杜魯道面帶微笑地起身，回應「是的，議長先生，我道歉。」不過他澄清自己吃的不是貝果，而是巧克力棒。

對此，網友紛紛留言評論，笑稱「里德好像『緝毒犬』」、「巧克力棒品牌應該趁機找杜魯道代言」、「這個場景讓我聯想到教室裡小孩們偷吃東西的畫面······」。

Justin Trudeau took heat in the House of Commons — for eating a chocolate bar.



FULL STORY: https://t.co/iZ6Rz0P7Pb #cdnpoli pic.twitter.com/lRNDP2AzOQ — Globalnews.ca （@globalnews） 2019年3月21日

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