加拿大總理國會被抓包當場道歉 竟是因為...偷吃零食

〔即時新聞/綜合報導〕日前在國會開會期間,加拿大總理杜魯道(Justin Trudeau)因為偷吃零食被抓包,當場道歉「認錯」。

綜合外媒報導,在當地時間20日晚間,加拿大國會正針對SNC-蘭萬靈(SNC-Lavalin)公司醜聞進行馬拉松式投票,以決定是否結束調查。該案的主角杜魯道辦公室遭爆去年曾對加拿大前司法部長王州迪(Jody Wilson-Raybould)女士施壓,要求她介入SNC-藍萬靈集團賄賂案,使該公司免遭刑事起訴。

不過近晚餐時間時,保守黨議員里德(Scott Reid)突然站起來大聲指出:「我們都知道眾議院的規定,就是不能在會議廳內飲食。但我發現有人在自己的位置上吃東西,包括國防部長、文化遺產部長和總理,他們好像在桌子底下藏了貝果!」現場有些人已經忍不住偷笑。因為在加拿大會議廳內,依規定只能喝水、不得進食,飲料也是禁止的。

里德繼續說,「議長先生,總理已經用『腐敗』玷汙這個地方,不需要再用芥末汙染了。」這時候,杜魯道面帶微笑地起身,回應「是的,議長先生,我道歉。」不過他澄清自己吃的不是貝果,而是巧克力棒。

對此,網友紛紛留言評論,笑稱「里德好像『緝毒犬』」、「巧克力棒品牌應該趁機找杜魯道代言」、「這個場景讓我聯想到教室裡小孩們偷吃東西的畫面······」。

Justin Trudeau took heat in the House of Commons — for eating a chocolate bar.



FULL STORY: https://t.co/iZ6Rz0P7Pb #cdnpoli pic.twitter.com/lRNDP2AzOQ