性工作者抱怨生意難做 阿姆斯特丹紅燈區明年起禁觀光導覽

2019-03-22 09:53

〔編譯張沛元／綜合20日外電報導〕為遏止大量湧入、對性工作者不夠尊重的觀光客，荷蘭阿姆斯特丹將自明年元旦起，禁止涵蓋付費與免費參訪該市知名景點「紅燈區」的導覽行程。除了紅燈區，阿姆斯特丹為改善觀光客湧入所造成的壅塞現象，還祭出關閉街道與取締民宿出租網站Airbnb等措施。

阿姆斯特丹市議員柯克表示，該市目前不接受把紅燈區當成可以去看性工作者的觀光景點，「我們不認為觀光客色迷迷地盯著性工作者是適當的」。阿姆斯特丹市府自去年起嚴格控管紅燈區，當時規定負責導覽的導遊必須具備適當證件，團數也有所限制，而且禁止深夜導覽；如今則是更進一步的全面禁止。

荷蘭報紙「大眾日報」報導，大量人潮使得紅燈區內酒吧林立，導覽團數量多得驚人，每週有超過1000個導覽團來到紅燈區正中央的老教堂廣場，最高紀錄是一小時內有多達28個導覽團現身該廣場。

調查顯示，8成性工作者表示，傻楞楞直盯著他們看的觀光客有礙其生意。相較於付費交易，對大量拜廉價航空興起與線上訂房之賜而湧入這座城市的觀光客而言，擋在櫥窗店面前觀看與免費拍照，更具吸引力。

人口僅85萬的阿姆斯特丹2018年的觀光客人數高達1900萬人，致力整頓紅燈區的阿市女市長霍爾斯瑪（Femke Halsema）估計，觀光客人數在2025年以前上看2900萬人。龐大外來客讓市中心愈來愈不宜居，霍爾斯瑪與市議會除了在去年建議將紅燈區移往該市另一處，還採取多項措施以解決市中心觀光人潮所導致的擁擠與困擾，像是紅燈區以外的導覽行程一團最多15人、在忙碌的夜晚封街進行清掃、嚴格限制Airbnb、停止投資開發新飯店，提高對觀光客課稅。

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