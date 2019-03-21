遊客太多盯著看！ 阿姆斯特丹紅燈區 明年起禁止團客參觀

2019-03-21 21:52

〔即時新聞／綜合報導〕荷蘭阿姆斯特丹政府週三（20日）宣布新的觀光措施，2020年起全面禁止導賞團及旅行團參觀紅燈區，市內其他地區的觀光團人數上限減至15人。

綜合外媒報導，擁有85萬居民的阿姆斯特丹近年外國遊客大增，2018年有1900萬人到訪，市長霍爾斯瑪（Femke Halsema）預計到2025年遊客人數會達到2900萬人，當地居民抱怨，這個古城變成越來越不適合居住。當地政府已推出多項措施，試圖減少蜂擁而來的遊客人數。

但當地知名的紅燈區仍湧入大量遊客，位於紅燈區中心的老教堂廣場（Oudekerksplein）每周接待逾1000個旅行團，曾創下一小時有48個旅行團到訪的紀錄。一項調查指出，80%受訪性工作者認為那些無禮注視的遊客會影響生意。

為此，當局4月起逐步限制旅行團進入紅燈區，5人以上的觀光團體必須事先取得導覽許可，超過20人的團客則禁止進入。明年1月1日起，將全面禁止導賞團及旅行團參觀紅燈區，市內其他地區的觀光團人數上限，也將從20人減至15人。

阿姆斯特丹市議員科克（Udo Kock）表示，「我們禁止團體參觀紅燈區櫥窗，不僅是為了減少人流，更因為這種行為不尊重性工作者。在這個年代，性工作者不應再被用來吸引遊客。」

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