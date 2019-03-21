日本10至14歲人群死因 自殺首次躍居第一

2019-03-21 23:54

〔即時新聞／綜合報導〕日本政府統計數據顯示，「自殺」在二戰後首次成為日本10至14歲人群的第一大死因，打敗連續4年位居最大死因的「癌症」。

《共同社》今（21）日報導，日本厚生勞動省已公布的2017年人口動態統計數據顯示，10至14歲年齡層的死因，自殺有100人，佔22.9%；其次是癌症99人（22.7%），第3名是意外事故，有54人佔11.7%。2013年以來，在10歲至14歲年齡層，自殺人數一直維持在71至100人，連續4年是僅次於癌症的第2大死因。

熟悉兒童自殺問題、日本文部科學省自殺預防相關會議委員的學校支援諮詢師阪中順子指出，「10至14歲人群自殺為第一大死因是嚴峻事態」。

報導指出，日本自殺人數在2003年達到超過3.2萬人的峰值後已逐年減少，但10至19歲的自殺人數卻未又太大變化。日本厚生勞動省《自殺對策白皮書》指出，在弄清10至14歲人群的自殺原因方面，未能像其他年齡層一樣有所進展。

除自殺動機不明的比例很高之外，無自殺未遂經歷的自殺者也很多，明顯有不少在周圍人未能察覺徵兆的情況下突然自殺的案例。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

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