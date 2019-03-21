侵犯人權！日本迫跨性別者做「絕育手術」 外界籲修改惡法

2019-03-21 22:34

〔即時新聞／綜合報導〕人權觀察（Human Rights Watch）組織19日公布一份報告及訪談影片，指出日本跨性別者在變更戶籍性別的程序違反人權，因為，申請者必須在進行一系列外科手術後才能如願，其中包括絕育手術。

人權觀察組織在報告中呼籲，日本政府應停止強迫跨性別者進行絕育手術，這種手術具有侵入性且不可逆，加上程序漫長且價格昂貴，不僅違反日本的人權義務，同時也違背國際醫療標準。

影片中，一名日本跨性別男性杉山表示：「坦白說，我不想動手術，但我不得不做，否則就不能在日本結婚。」如果拒絕進行絕育手術，不只不能變更戶籍性別，連看醫生、上學、坐飛機都會遇到困難，雖然杉山現在擁有男性外貌，戶籍性別仍是「女性」，這件事將進一步導致他在工作及日常生活上受阻。

人權專案研究員奈特（Kyle Knight）表示，有些跨性別者確實願意動絕育手術，肯定他們的性別認同，讓身體變成自己想要的樣子，「然而這種手術應徹底脫鉤，不得作為承認他們性別認同的法律要件。」

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