香港推2.4兆「明日大嶼」 疑因「一帶一路」碰壁出面代打

2019-03-20 19:33

〔即時新聞／綜合報導〕香港政府19日公布填海建造人工島計畫、「明日大嶼」願景的估算工程造價，高達6240億港元（約新台幣2.4兆元）。有部分輿論和評論指出，這項工程與中國政府強推的一帶一路計畫遇阻有關，因此轉而在香港發展以消化中國國內的過剩產能。

法國國際廣播電台（rfi）報導，香港「明日大嶼」願景是在香港島和大嶼山中間的水域建造多個人工島，總面積1700公頃。港府估算整個工程要耗資6240億港元。香港發展局局長黃偉綸強調，該工程不會掏空香港財政，香港特首林鄭月娥也說，該計畫可帶來巨大回報，政府有能力負擔計畫所需費用。

但「明日大嶼」願景早已在香港引起爭議和激烈反對聲，除了高額造價，填海造島工程對環保和海洋生態也帶來無可挽救的破壞。「守護大嶼聯盟」更引述多個評論指，這是港版一帶一路工程，目的是消化中國國內過剩的產能。

曾任香港政府中央政策組全職顧問的劉細良指出，「明日大嶼」內容的透明度極低，財務預算又不靠譜，早就違反了香港政府過去多年的決策程序，反而更接近一帶一路項目，如同巴基斯坦的中巴經濟走廊。

rfi報導稱，香港網媒「852郵報」的專欄「思言財雋」更直指「東大嶼山填海是國家任務」，因為習近平的一帶一路在多個國家碰壁，巴基斯坦、緬甸、馬來西亞等外國政府可以對中國說不，但香港絕不會，尤其港府和立法會已盡數由中共魁儡把持。

「思言財雋」指出，香港逾兆財政儲備，無需借貸就可以承接中國公司的天價工程，「這樣一大塊肥肉豈能放過」，在一帶一路計畫屢屢受挫的情況下，香港的基建項目更是不容有失。

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