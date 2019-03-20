他給街友提款卡自己領錢 結果讓人超意外...

2019-03-20 14:28

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名街友日前在街上向一群男子乞討，其中一人好心給出提款卡和密碼，要他自己領出20英鎊（約817元台幣），結果街友超誠實，並未多領錢，並將提款卡和明細規回給男子，影片獲得好評，短時間就吸引2000多人按讚。

綜合英媒報導，影片由英國民眾法達（Jack Fada）貼在臉書上，拍攝地點位於泰恩河畔紐卡索（Newcastle-upon-Tyne），一群男子坐在戶外區座位，他們看到街友拿著卡片回到座位區，並把卡片和明細表交回，便豎起大拇指，雙方最後小聊兩句，並握手道別。

法達表示，這段影片是去年8月拍的，但最近才決定要和大家分享，當天他在附近工作，剛好目擊到這個畫面，「街友上前向一群人乞討金錢，其中一名男子給他提款卡和密碼，叫他自己去提款20鎊。」法達進一步說，他也曾在國內其他地方工作過，「我不認為有人比我們這區（紐卡索）的人更善良。」

影片曝光後獲得民眾稱讚，有人認為街友可以領走所有錢，但很感動他選擇信守承諾，也有人稱讚給錢的男子「世上還有一些善良的紳士，做得好」、「在我們國家發生過那麼多壞事後，重燃我對人性的信念」。

相關影片請見：

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