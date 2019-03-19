中國脫貧運動打假球 無數老人「被脫貧」後剩死路一條...

2019-03-19 14:54

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平宣示要在2020年讓中國貧戶「脫貧」，地方政府也被要求積極介入輔導，但就有媒體披露，整個中國脫貧政策根本就是上下合力打的一場假球，其中最苦的，反而是那些「被脫貧」的民眾。

北京當局此前下令，要求地方貫徹「脫貧」政策，其中不少地方政府為了縮減貧困戶數量，竟全面逼迫老人與子女同住，甚至將原本獨自擁有住房的老夫妻趕出，再把他們原居住的破舊房屋當作危樓強拆，「如此一來，貧困戶數量下降，破舊房屋也消失了，脫貧任務似乎完成了，但老人們卻受苦遭殃」。

報導指出，一對年邁夫妻與子女分家後，建了棟房子供兩人安享晚年，沒想到碰上「脫貧」政策，地方政府強逼老夫妻去與兒子同住，再把房子封了，就這樣，政府迅速取得「脫貧政績」。然而，老夫妻失去了房子，與兒子家庭又處得不好，最終走投無路，只好選擇自殺，類似案例在中國不斷上演。

此外，有政府內部人員表示，若今年無法完成中央下達的脫貧任務，相關負責人烏紗恐不保，為保飯碗，地方政府派專人至貧戶進行「言語脫貧」，要求這些貧戶背好脫貧標語：「兩不愁（不愁吃、不愁穿）與三保障（醫療保障、住房保障、教育保障）」，以應付中央派下來的檢查人員。

為求逼真，地方政府還會命令貧困家庭在衣櫃裡需掛上好衣服，冰箱裡放上雞蛋及肉類，在被問到時必須回答標準答案「兩不愁，不愁吃、不愁穿」，否則就不會有好日子過。

一名「被脫貧」的民眾無奈地表示，自己被政府認定為貧困戶，兩年來從未收過扶貧補助，但卻被要求承認收到前述款項；另一名村民則表示被要求謊稱曾是貧困戶，現已成功脫貧，但他之前甚至不知道自己是貧困戶，更未享受過相關補助及社會福利。

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