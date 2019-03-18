強制「中國化」 西式教堂遭拆成「中式民房」

2019-03-18 23:12

〔即時新聞／綜合報導〕中國大力推行「中國化」運動，強制讓擁有西方或是宗教元素的建築物進行改造，體現「中國化風格」。今年初，在官員的指示下，河南省洛陽市福昌村三自教堂不僅十字架遭拆除，連教堂的西式三角尖頂也遭拆毀，外型真的成了「中式民房」。

據《寒冬》報導，河南省縣政府曾下公文，禁止民眾「貪大求洋」，對於外國的建築風格，包含哥特式、羅馬式建築，一律都要改成中國化樣式。有信徒害怕政府可能會霸佔教堂改作他用，於是買了20台縫紉機放在教堂，假裝成服裝工廠，以求保住教堂。

報導指出，不只是河南省的教堂，各地清真寺也持續進行消除阿拉伯化的行動，以山西為例，當地一座在建清真寺被縣宗教局和市伊斯蘭教協會設計成中國化外觀，如果沒有門口的介紹文字，根本很難察覺是一座清真寺。

河北省邯鄲市大名縣、邱縣等多個伊斯蘭教民眾居住較為集中的清真寺月牙，與洋蔥頭式尖頂也遭拆除。今年1月，中國為了安全考量，大手筆耗資2000多萬人民幣（約新台幣9000萬）改造蘇州塔影橋，卻引起中國網友不滿，怒批西式建築變為「碉堡」，媒體稱中國為了「抹去基督教文化因素」，強制推行建築中國化。

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