日媒：日擬首度研發長程巡弋飛彈

2019-03-17 23:20

〔中央社〕日本防衛省（相當於國防部）大致決定將首度研發搭載於戰鬥機上、可從敵方射程外攻擊艦艇的長程巡弋飛彈。此外，美日考慮共同研發新型雷達，以加強飛彈防禦網。

日本共同社報導，考慮到中國海軍艦艇能力提升等因素，防衛省打算研發長程飛彈，以提升嚇阻力。防衛省將改良日本既有的空對艦飛彈，將射程延伸到400公里以上。

報導說，防衛省希望早日將研發長程巡弋飛彈的費用編列入預算，以利研發並實用化。

去年底日本制訂的防衛計畫大綱中明載，為了因應侵略日本離島的敵人，要加強從射程圈外的反擊能力。

另外，共同社從美國華府報導，美日兩國政府為了加強飛彈防禦網，考慮共同研發搭載於美國海軍神盾艦上的新型雷達，磋商作業已接近尾聲。

中國、俄羅斯正在進行「極超音速飛彈」等新型武器計畫，美日為了抗衡，提高偵測能力，考慮加強美國神盾艦的防護能力。面臨北韓核武及飛彈威脅的日本希望透過美日共同開發，加強美日同盟。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/