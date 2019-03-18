中美貿易戰懲罰性關稅不停 全球最大豬肉商元氣大傷

2019-03-18 00:29

〔即時新聞／綜合報導〕全球最大豬肉生產商——中國萬洲國際（WH Group）近期內指出，該企業的中國業務不受影響，但對美國業務元氣大傷，當局對美方實施報復性關稅，讓這家公司從貿易戰開打至今已損失8000萬人民幣（約新台幣3億6777萬元）。

綜合外媒報導，中國萬洲國際公司在2013年收購美國公司史密斯菲爾德食品公司（Smithfield Foods），躍身成為世界最大豬肉生產商，副執行長兼財務長郭麗軍在本月15日舉辦的2019年度財報會議中強調，公司2018年從美國出口的豬肉總量跌掉5.3％，其中，對中國的出口量下跌45％。

中國萬洲國際公司總部設於香港，面對中國當局祭出的報復性關稅，已損失8000萬元人民幣，整個集團的獲利跌掉17％，若單看美國業務獲利則是下跌33％，目前美國業務不斷開拓其他海外客戶，但卻沒有辦法百分之百消除中國報復性關稅的負面影響。

萬洲國際有限公司董事局主席兼執行長萬隆（Wan Long）提到，希望中國、美國趕快結束貿易戰，中國目前因非洲豬瘟疫情嚴重，不斷從國外進口豬肉以平衡國內市場供需，因此中國市場豬肉行情不錯，是從美國出口豬肉的大好時機。

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