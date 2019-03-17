談2020年國防預算重點 美國防長連說3次中國

2019-03-17 16:57

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國國防部日前擬定2020財政年度的美國國防預算案，逾7180億美元（約22.3兆台幣）大部分用於應對逐漸擴大的中國軍事威脅，包括投入上千億美元於太空軍事，以及250億美元於核武器研發。代理國防部長夏納翰（Patrick Shanahan）向參議院報告時，即以「中國、中國、中國」3個字，總結下年度國防經費的重點。

美聯社16日報導，在參院軍事委員會14日舉行的2020財政年度國防預算案聽證會上，代理國防部長夏納翰在書面證詞中指出，中國為了能在短期內稱霸印太地區、轉移美國影響力，正大刀闊斧地進行軍事現代化，有系統地竊取科學與技術，並設法從軍事、民生融合的策略中增進軍事利益，這個問題已超出傳統軍事力量，也超越美國各黨派的優先考慮事項，「美國卻對此忽略已久」。

夏納翰指出，中國在超音速導彈、太空發射能力及其他太空發展上取得進展。因此，五角大廈有必要在太空領域耗資上千億美元，包括建立可抵抗中國攻擊的防禦性衛星，並在超音速武器的發展上超前中國與俄羅斯。先前傳出航空母艦「杜魯門號」（USS Harry S. Truman）提前除役，也是出於未來在應對與中國衝突時，航母的重要性相對較低。

另外，五角大廈亦計畫明年投入250億美元（逾7760億台幣）於核武器研發，目的是繼續領先中國的核武庫。夏納翰表示，中國正在研發具有核能力的遠程轟炸機，一旦成功，將使中國與美俄兩國並駕齊驅，成為世界上唯三能以陸海空為基地的核武國家。這也說明為何五角大廈並未將重心擺在川普總統挪軍費築美墨邊境圍牆的要求，而是著重如何應對來自中國的威脅。

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